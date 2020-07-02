Произошла авария на теплотрассе в Краснодаре

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. В департаменте городского строительства хозяйства и ТЭК рассказали, что в связи с этим может быть отключена горячая вода в 12 жилых домах.

В пресс-службе мэрии добавили, что трубопровод располагается под дорогой. Из-за этого на участке трассы ограничат движение автомобилей.