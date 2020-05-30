30 мая 2020, 14:51
Произошел выброс пламени из самолета при посадке в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus во время посадки в Шереметьево выбросил пламя. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его данным, это произошло в связи с догоранием остатков топлива «после касания полосы при рулежке из вспомогательной силовой установки».
Воздушное судно выполняло рейс внутри страны. Пострадавших нет.
Ранее самолет, который вылетел в Москву для вывоза граждан Индии, застрявших в России, вернулся после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.