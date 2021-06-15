Произошел пожар возле трассы в Тюмени. Из-за дыма исчезла видимость

Пожар возник возле объездной дороги в Тюмени. Из-за сильного задымления пропала видимость в районе возгорания. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Очевидцы сняли на камеру происходящее. «Горит на объездной. Между Тобольским и Велижанским трактом», — написали они. В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении пожара участвуют более 30 пожарных. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.