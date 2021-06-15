15 июня 2021, 19:27
Произошел пожар возле трассы в Тюмени. Из-за дыма исчезла видимость
Пожар возник возле объездной дороги в Тюмени. Из-за сильного задымления пропала видимость в районе возгорания. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.
Очевидцы сняли на камеру происходящее.
«Горит на объездной. Между Тобольским и Велижанским трактом», — написали они.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в тушении пожара участвуют более 30 пожарных. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.