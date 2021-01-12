12 января 2021, 16:26
Произошел пожар в Петербурге: погибли два человека
Произошло возгорание в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. Погибли ребенок и его мать. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала «Царьград», пожар распространился на восемь квадратных метров. Его потушили за 40 минут.
Женщину и ее восьмилетнего ребенка эвакуировали из горящей квартиры. Врачи констатировали их смерть.
Есть информация, что квартира была сильно замусорена, везде валялись бутылки из-под алкоголя.