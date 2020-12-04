Произошел пожар в Пензенской области. Один человек пострадал

Строение сгорело полностью. Причины происшествия уточняются.

«На месте работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

Ранее на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в районе города Дурбан, прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Известно о шести пострадавших.