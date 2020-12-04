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    04 декабря 2020, 15:55

    Произошел пожар в Пензенской области. Один человек пострадал

    Дарья Морозова

    Деревянный дом сгорел в Пензенской области. Его хозяин получил ожоги. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

    Строение сгорело полностью. Причины происшествия уточняются.

    «На месте работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

    Ранее на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в районе города Дурбан, прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Известно о шести пострадавших.