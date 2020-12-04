04 декабря 2020, 15:55
Произошел пожар в Пензенской области. Один человек пострадал
Деревянный дом сгорел в Пензенской области. Его хозяин получил ожоги. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
Строение сгорело полностью. Причины происшествия уточняются.
«На месте работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.
Ранее на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в районе города Дурбан, прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Известно о шести пострадавших.