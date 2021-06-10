Произошел пожар в общежитии во Владимирской области. Эвакуировали 12 человек

Произошел пожар в одной из комнат общежития ковровской технологической академии во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

На место происшествия выехали 19 пожарных на шести пожарных машинах и пятеро спасателей. Возгорание на третьем этаже здания потушили. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Сгорели все вещи и внутрення отделка комнаты.

Из общежития эвакуировали 12 человек. Никто не пострадал. Правоохранители выясняют причины произошедшего.