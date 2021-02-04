04 февраля 2021, 12:40
Произошел пожар в коронавирусной больнице на Украине
Произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом в Запорожье. Есть погибшие. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на региональное управление Госслужбы Украины
Загорелась палата реанимации в учреждении. Приехали спасатели, которые начали эвакуировать людей, и пожарные, которые боролись с огнем. Всего из здания вывели восемь человек. Четыре человека погибли: врач и трое пациентов. Еще двое получили травмы. Возгорание потушили к утру 4 февраля.