Произошел пожар в коронавирусной больнице на Украине

Загорелась палата реанимации в учреждении. Приехали спасатели, которые начали эвакуировать людей, и пожарные, которые боролись с огнем. Всего из здания вывели восемь человек. Четыре человека погибли: врач и трое пациентов. Еще двое получили травмы. Возгорание потушили к утру 4 февраля.