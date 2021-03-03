Произошел пожар в гаражной секции в Ленинградской области

Пожар произошел в гаражной секции на площади 750 квадратных метров в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По данным RT, никто не пострадал. Пожар тушили 25 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники. «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в городе Сертолово Всеволожского района. Продолжаются работы по проливке и разборке», — рассказали в ведомстве.