Произошел пожар в частном доме в Ленинградской области. Полиция ищет виновника

Частный дом загорелся в поселке Красный Бор в Ленинградской области. По предварительной версии, причина пожара — поджог. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Огонь повредил в доме стену и крышу. Полиция устанавливает подробности происшествия. Хозяйка дома обратилась в правоохранительные органы и сообщил о поджоге. Возбуждено уголовное дело. Виновника пожара разыскивают. Сумму ущерба оценили в 30 тысяч рублей.