06 апреля 2021, 12:48
Произошел пожар в ангаре в Самарской области. Пострадал один человек
Произошел пожар в ангаре в городе Кинель Самарской области. Один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным сайта «Дни.ру», пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.
«Для замеров концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе привлечена химико-радиометрическая лаборатория», — добавили в ведомстве.
По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.