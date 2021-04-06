Произошел пожар в ангаре в Самарской области. Пострадал один человек

Произошел пожар в ангаре в городе Кинель Самарской области. Один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным сайта «Дни.ру», пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь. «Для замеров концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе привлечена химико-радиометрическая лаборатория», — добавили в ведомстве. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.