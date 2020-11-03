03 ноября 2020, 22:31
Произошел пожар на территории монастыря в Москве
Произошел пожар на территории Московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Газеты.ru», загорелись строительные леса. Возгорание заняло один квадратный метр. Его оперативно потушили спасатели. Пострадал один человек. Причины пожара выясняются.
Ранее стало известно, что во Владивостоке в процессе тушения пожара в строящемся двухэтажном доме найдены тела двух человек.