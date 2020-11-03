Произошел пожар на территории монастыря в Москве

По данным «Газеты.ru», загорелись строительные леса. Возгорание заняло один квадратный метр. Его оперативно потушили спасатели. Пострадал один человек. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно, что во Владивостоке в процессе тушения пожара в строящемся двухэтажном доме найдены тела двух человек.