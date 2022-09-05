Происшествия 05 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Самый опасный вулкан. Что известно о трагедии на Ключевской Сопке Спасатель МЧС Эдуард Халилов: Ключевский — самый опасный вулкан для восхождения Источник фото: unsplash

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Восхождение на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке закончился для группы из 10 туристов трагедией. Спасатели несколько раз пытались высадиться с вертолета, но погода не позволяла им этого сделать. По мнению инструктора по восхождению на горы, Ключевский — самый опасный вулкан для восхождения из-за своего меняющегося рельефа и суровой погоды.

Группа из 10 туристов из разных регионов России с двумя гидами из Новосибирска прибыли к подножиюКлючевской Сопки30 августа. Они разбили лагерь на высоте 3,3 тысячи метров, откуда девять человек начали восхождение к вершине, а трое остались. В состав группы входили жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, а также Москвы и Владимирской области.

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В пропасть сорвались пять человек, еще один альпинист скончался от полученных травм. На связь со спасателями вышел гид. Он рассказал, что один из участников сломал ногу, а другой турист находится без сознания.

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Гиду и остальным участникам восхождения порекомендовали спуститься вниз, чтобы не допустить переохлаждения.

Крутой маршрут

Потерявший сознание на Ключевской Сопке турист скончался. Сегодня известно, что число погибших при восхождении на вулкан увеличилось до восьми.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский отметил, что в районе вулкана сохраняются сложные метеоусловия. К туристам вылетел вертолет Ми-8 с отрядом КГКУ «ЦОД». В зависимости от погоды спасатели предпримут еще одну попытку высадиться на допустимой высоте. Ранее вертолет не мог сесть на вулкане из-за штормового ветра.

Наземная группировка дошла до высоты 1400 метров. Там развернули базовый лагерь для помощи спасателям и туристам.

По данным КГКУ «ЦОД», туристы, застрявшие на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров, вышли на связь с родственниками. К ним также с высоты 4158 метров смог спустился еще один человек. Они ждут спасателей в домике вулканологов.

Первая группа спасателей, как ожидается, доберется до цели к полуночи. А второй наземной группе потребуется не менее двух суток. Но поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер, который достигает 15 метров в секунду, и падающий снег. Препятствия создают также пепловые облака на склонах, камнепады и ледовые поля на пути, по которым сложно передвигаться.

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели людей по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Прокуратура также проверяет новосибирскую фирму ООО «Экстрим тайм», которая может быть организатором тура на вулкан, писало РИА «Новости».

Сложность вулкана

Инструктор по восхождениям на горы, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал «360», что Ключевская Сопка — самый опасный и самый жестокий вулкан из-за своего рельефа и погодных условий. Альпинист сложнее переносит высоту при восхождении на этот вулкан, чем при на любые другие.

«На нем нет троп, зато есть трещины, лед и камнепады. Это серьезная опасность. На погоду влияют Берингово и Охотское море с двух сторон, а на высоте сильные ветры. Там также низкая температура и плохая видимость», — рассказал Халилов.

По его словам, из-за этих факторов туристы должны иметь хорошую одежду и снаряжение для экспедиции. У них также должны быть проводники и гиды, которые хорошо знают этот вулкан.

При этом вулкан живой и постоянно изменяется. Халилов отметил, что из местных гидов мало кто готов вести на Ключевскую Сопку даже за большие деньги, поскольку специалисты знают о коварстве этого вулкана.

Халилов предположил, что туристы могли допустить грубые ошибки. По его словам, люди могли не соблюдать технику безопасности. Например, один из участников восхождения мог поскользнуться, упасть и потащить за собой остальных.

Директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева предложила создать на Камчатке регулируемые маршруты для туристов, чтобы избежать травм и смертей, писала газета «Известия». Халилов отметил, что сейчас до Ключевской Сопки тяжело добраться, на ней нет троп. Но если это и другие туристические места в России будут обеспечены спасателями, это позволит пресечь или по крайней мере сократить количество трагедий.

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