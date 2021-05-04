Прохожий вытащил из Оби тонущего ребенка

Мужчина спас 10-летнего ребенка, упавшего в русло реки Обь. ЧП случилось в Сургуте. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова.

«Мальчик катался на самокате по набережной. Вместе с другом они бросали в реку камни. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал в ледяную Обь», — сообщил градоначальник.

Глава администрации Нового Уренгоя добавил, что в этот момент Александр Володин и его жена, которые оказались в Сургуте проездом, прогуливались по городской набережной. Заметив, что ребенок оказался в беде, мужчина достал его из воды. Градоначальник заметил, что ребенок чувствует себя хорошо.