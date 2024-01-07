Происшествия 07 января 2024, 19:02 Прохожий пытался задушить бойца СВО в Ульяновске СК: Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бойца СВО в Ульяновске РИА «Новости»

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Нападение на участника спецоперации в Ульяновске стало предметом для возбуждения уголовного дела. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил поручение следователям, сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил <…> возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи», — отметили в СК.

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Центральный аппарат ведомства взял на контроль ход расследования. По предварительным данным, агрессивный мужчина пытался задушить участника спецоперации. Конфликт произошел во дворе жилого дома после замечания паре, нарушавшей общественный порядок.

После потасовки жене военнослужащего стали поступать угрозы. В ведомстве также указали, что, по словам заявителей, правоохранительные органы Ульяновска не предпринимают мер в отношении правонарушителя, который продолжает угрожать семье участника СВО.

В первых числах января группа пьяных молодых людей устроила дебош во дворе дома в Советском районе Челябинска. Они оскорбляли и били местных жителей попавшими под руку предметами. Среди пострадавших — участник спецоперации.