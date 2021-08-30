Прохожий поймал выпавшего из окна ребенка в Уфе

Мужчина поймал выпавшего из окна первого этажа 11-месячного младенца в Уфе. Ребенок попытался вылезти из окна вслед за трехлетней сестрой, сообщили «Известия».

Мужчина увидел, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а за ней пытается выбраться младенец. Подбежав ближе, прохожий успел подхватить ребенка.

В момент происшествия в квартире вместе с детьми находилась их мать. Старший ребенок госпитализирован, младенец же не пострадал.