Прохожий погиб от удара снарядом во время соревнований по метанию молота в Нидерландах

Участник соревнований по метанию молота в Нидерландах попал снарядом в случайного прохожего. От полученных травм 65-летний мужчина из Гелдропа погиб, сообщила телерадиовещательная компания Omroep Brabant.

Все случилось в воскресенье во время турнира Open Highland Games. По данным полиции, погибший не был зрителем соревнований — он лишь гулял неподалеку. На место происшествия вызвали экстренные службы и медицинский вертолет, но спасти мужчину не удалось.

Врачи Коломенской областной больницы сумели спасти 75-летнего пациента, поступившего в медучреждение после несчастного случая с бензопилой. Мужчина сильно повредил предплечье, у него было обильное кровотечение. Медики сохранили мужчине жизнь, а также восстановили двигательные функции руки. Для того, чтобы он скорее поправился, ему провели процедуру переливания крови.