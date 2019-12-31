31 декабря 2019, 01:21
Прохожие засняли на видео массовую драку подростков в Новокузнецке
Возле школы № 72 в Новокузнецке произошла массовая драка подростков в возрасте 15-17 лет. По словам очевидцев, компания молодых людей жестоко избивала нескольких ровесников. Об этом сообщил сайт Vse42.ru.
Юноши избивали поваленных на землю оппонентов ногами.
Часть драки попала на видеозапись, так как подростки не прекратили расправу даже после включения записи и требований прекратить. Впрочем, вскоре молодые люди разбежались.
Видео инцидента передали в правоохранительные органы, которые теперь выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил портал «Дни.ру».