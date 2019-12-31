Прохожие засняли на видео массовую драку подростков в Новокузнецке

Юноши избивали поваленных на землю оппонентов ногами.

Часть драки попала на видеозапись, так как подростки не прекратили расправу даже после включения записи и требований прекратить. Впрочем, вскоре молодые люди разбежались.

Видео инцидента передали в правоохранительные органы, которые теперь выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил портал «Дни.ру».