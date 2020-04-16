16 апреля 2020, 11:18
Прохожие заметили раненого бизнесмена в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга на обочине дороги обнаружили мужчину с ножевым ранением в шею. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пострадавшим оказался генеральный директор строительной фирмы. Бригада скорой помощи прибыла на пересечение Парашютной улицы и дороги в Каменку. Медики госпитализировали потерпевшего в тяжелом состоянии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. В СК возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».