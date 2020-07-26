26 июля 2020, 13:37
Прохожие выстроились в цепочку, чтобы спасти тонущую женщину в Перми. Видео
Пермяки спасли тонущую в Каме 32-летнюю женщину. Чтобы достать ее из воды, люди выстроились в живую цепочку и вытащили попавшую в беду через скользкий склон набережной. Очевидцы выложили видео спасения женщины во «ВКонтакте».
Прохожие увидели тонущую посередине Камы женщину, которая кричала. Один из мужчин, которые были на набережной в тот момент, бросился в воду. Он дотащил ее до берега в районе набережной под большим уклоном. Плиты оказались скользкими, поэтому люди выстроились в живую цепочку.
На кадрах видно, что в спасательной операции приняли участие несколько десятков человек. Женщина была в сознании, но двигаться не могла. Ее передали медикам.