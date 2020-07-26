Прохожие выстроились в цепочку, чтобы спасти тонущую женщину в Перми. Видео

Прохожие увидели тонущую посередине Камы женщину, которая кричала. Один из мужчин, которые были на набережной в тот момент, бросился в воду. Он дотащил ее до берега в районе набережной под большим уклоном. Плиты оказались скользкими, поэтому люди выстроились в живую цепочку.

На кадрах видно, что в спасательной операции приняли участие несколько десятков человек. Женщина была в сознании, но двигаться не могла. Ее передали медикам.