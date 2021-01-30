30 января 2021, 15:42
Прохожие спасли школьников, провалившихся под лед в Краснодаре
Школьников, которые провалились под лед водоема в Краснодаре, спасли прохожие. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Типичный Краснодар».
На помощь ребятам поспешили двое мужчин. Они поползли к ним по льду, но лед треснул, и мужчины тоже провалились под воду.
Всем четверым помогли выбраться из водоема прохожие. Одного из школьников доставили при помощи «веревки» из связанной одежды.
Ранее ученик избил своего 11-летнего одноклассника возле одной из московских школ. После этого пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Источник отметил, что правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.