Прохожие спасли школьников, провалившихся под лед в Краснодаре

На помощь ребятам поспешили двое мужчин. Они поползли к ним по льду, но лед треснул, и мужчины тоже провалились под воду.

Всем четверым помогли выбраться из водоема прохожие. Одного из школьников доставили при помощи «веревки» из связанной одежды.

Ранее ученик избил своего 11-летнего одноклассника возле одной из московских школ. После этого пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Источник отметил, что правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.