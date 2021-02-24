Прохожие спасли лежащего в снегу младенца в Кировской области

Прохожие нашли женщину и младенца, которые лежали в сугробе в Кировской области. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на детского омбудсмена Владимира Шабардина.

По данным газеты «Известия», сейчас женщина и ребенок находятся в больнице. Их состояние не опасно для жизни. Шабардин добавил, что ребенка изымать из семьи не будут, так как это был несчастный случай.

«Сейчас обследованы их жилищные условия, нареканий нет. Сделан ремонт, продукты питания, спальное место — все имеется», — пояснил омбудсмен.