Прохожие руками подняли машину и достали из-под нее велосипедиста в Омске

Велосипедист попал под кроссовер около ДК имени Малунцева в Омске. Толпа руками подняла автомобиль и вытащила оттуда пострадавшего.

Как сообщило агентство «СуперОмск» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, мужчина припарковал машину рядом с обочиной на проспекте Мира в Омске. Он открыл левую дверь, и в нее влетел велосипедист. Он упал на проезжую часть, где на него наехал кроссовер.

Неравнодушные прохожие руками подняли машину, чтобы достать из-под нее руку пострадавшего. Видео спасения велосипедиста разошлось в социальных сетях. Местные СМИ пишут, что его отвезли в больницу с переломом.

В июле на выезде из Новороссийска перевернулся грузовик и перекрыл движение. Водители, которые стояли в пробке, руками оттолкали многотонную фуру, чтобы освободить путь реанимобилю. Скорая везла годовалого ребенка.