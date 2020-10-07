«Прохожие просто смотрели». Спасший избитого в Воронеже ребенка рассказал подробности

Житель Воронежа, спасший двухлетнего ребенка от избивавшего его мужчины, рассказал «360» подробности случившегося. По его словам, пьяный мужчина душил малыша, из-за чего тот уже не издавал звуков. А большинство прохожих просто следовали мимо.

«Мы с коллегами стояли во время перерыва на улице. Подходит женщина в панике, говорит: „Я не могу вызвать полицию, он сейчас ребенка убьет“», — начал Владислав.

Вместе с коллегами он подошел к подъезду, где на лавочке сидел мужчина с ребенком. Все выглядело нормально, пока мужчина не попытался встать. Вместе с малышом он свалился на ограждение.

«Мы поняли, что он никакой вообще, подшофе. Мы подходим, ребенка забираем, потому что он его сжал сильно — ребенок аж замолчал, он его душил. Я разжимаю ему руки, коллега забирает ребенка», — сообщил Владислав.

Владислав / «360»

Мужчина, по его словам, начал на него «кидаться». Владислав толкнул его, тот «просто упал». Спустя две минуты приехала полиция, нарушителя задержали.

По словам Владислава, ситуацию с ребенком наблюдали и другие прохожие. Однако они «проходили мимо, просто смотрели», не пытаясь вмешаться. Отреагировала лишь женщина, которая позвала Владислава.

Личность нарушителя установлена, им оказался 30-летний местный житель. Ребенка с многочисленными ушибами полицейские доставили в больницу.

В интернет попала запись с камеры наблюдения у подъезда. На кадрах видно, как мужчина резко садит ребенка на скамейку, наотмашь бьет его ладонью по затылку, закуривает, берет ребенка на руки. После чего не удерживает равновесие и падает вместе с малышом на ограждение у скамеек. Затем к мужчине подходят несколько молодых людей, один из них пытается забрать малыша.