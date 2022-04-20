Прохожие нашли избитого мужчину на улице в Ленобласти

Сильно избитый мужчина попал в больницу в Ленинградской области. Его нашли на улице прохожие. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Врачи зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени с компрессией, острую гематому слева и другие тяжелые травмы. Выяснить, что с ним произошло, пока невозможно, так как мужчина не в состоянии отвечать на вопросы.

Врачи сообщили о случившемся в СК РФ по городу.