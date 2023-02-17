Эксклюзив 17 февраля 2023, 11:25 Прохожего с минами задержали на Курском вокзале Мужчину с минами задержали на Курском вокзале РИА «Новости»

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Правоохранители задержали человека с минами на Курском вокзале. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в восьмом зале вокзала. После прохождения рамки металлоискателя у гражданина обнаружили две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство.

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На место прибыли сотрудники полиции и кинологи, территорию вокзала оцепили.

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