Прохожая спасла мужчину от обморожения в Тюмени

В Тюмени мужчина едва не погиб на морозе, пролежав в снегу около часа. Его спасла от смерти случайная прохожая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной скорой помощи.

По данным информагентства, накануне женщина привела замерзшего мужчину к себе домой, заметив, что у него побелели кисти рук. Она вместе с супругом оказала тюменцу первую помощь и вызвала медиков. Они диагностировали у него обморожение стоп и кистей. Отмечается, что сейчас мужчину лечат в одной из региональных больниц.