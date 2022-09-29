Проходящей свидетелем по делу о ДТП Собчак напомнили о принудительной явке | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Проходящей свидетелем по делу о ДТП Собчак напомнили о принудительной явке Муж погибшей в ДТП с Собчак пожаловался на затягивание дела из-за неявок журналиста РИА Новости

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Судебное рассмотрение дела о смертельной аварии в Сочи с водителем журналиста и телеведущей Ксении Собчак постоянно переносится из-за неявки свидетелей. Супруг погибшей в аварии женщин Антон Тарасов добился через районный суд, чтобы Собчак дала показания. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Он подчеркнул, что рассмотрение дело остановилось на самом важном этапе: допросе свидетелей и прении сторон. Но заседание постоянно переносят.

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«У нас всего-лишь три свидетеля, те, кто сидел внутри машины. <...> Но они игнорируют все это дело. И в результате суд уже должен вроде как принудительно ее [Собчак] привести, потому что так себя вести нельзя», — подчеркнул Тарасов.

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Истец подал запрос в районный суд Сочи, который постановил оперативно сообщить Ксении Собчак о дате, времени и проведении слушания дела, а также о возможности применения положений статей 113 и 278.1 Уголовно-процессуального кодекса России.

Речь в данном случае идет о приводе свидетеля в суд или принудительном доставлении, а также о возможности дать показания по видеосвязи.

Смертельная авария на трассе Адлер - «Альпика-Сервис» произошла 9 октября. Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. В ДТП погибла женщина, у которой осталась шестилетняя дочь.

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