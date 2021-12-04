Проходчик погиб во время взрывных работ на шахте в Бурятии

На руднике «Владимирский» в Бурятии погиб проходчик. Это произошло во время взрывных работ.

В ночь с 3 на 4 декабря на руднике проводились взрывные работы. В непроветренный забой спустились четыре работника. Об этом сообщили в МЧС региона.

Два человека смогли выбраться на поверхность самостоятельно, остальные потеряли сознание. Их вытащили дежурные ВГСЧ и передали медработникам.

«Одного из пострадавших удалось спасти, ему оказали помощь в медицинском пункте рудника, от дальнейшей госпитализации отказался. Второй — погиб», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным Следственного комитета, рабочий умер в результате отравления угарным газом.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека». Следователи выясняют, почему рабочие спустились в непроветренный забой. На предприятии изъяли документацию, касающуюся техники безопасности, а также провели допросы работников, горных мастеров.