Проходчик погиб из-за несчастного случая в метро Санкт-Петербурга

Проходчик погиб при проведении плановых работ в петербургском метро. Несчастный случай произошел в 843-й шахте в Кировском районе.

О гибели сотрудника сообщили в компании «Метрострой Северной столицы». Ее представители уточнили, что по факту случившегося начато внутреннее расследование, написал ТАСС.

По данным компании, проходчик четвертого разряда погиб вечером 15 февраля. После несчастного случая также проводятся внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах «Метростроя».

Источник «Фонтанки» рассказал, что ЧП произошло на строящейся станции метро «Путиловская». По его информации, проходчик упал с высоты 7–10 метров. Погибшему было 45 лет. Издание отметило, что проверку начало и региональное ГСУ СК РФ. Но в ведомстве официально эти данные пока не подтверждали.