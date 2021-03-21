Проходческий комбайн загорелся в шахте под Белгородом. Эвакуированы 277 горняков

В шахте в Белгородской области начался пожар — загорелся проходческий комбайн. Из-под земли экстренно эвакуировали 277 человек. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 10:17 минут 21 марта <…> поступило сообщение о загорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области. <…> По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений военизированной горноспасательной части было установлено, что происходит загорание транспортировочной ленты проходческого комбайна», — говорится в сообщении ведомства.

После этого началась экстренная эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет. На ликвидации последствий ЧП работают 52 человека и 16 единиц техники.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, в момент пожара под землей находились 277 человек. Всех подняли на поверхность. В начале этого года пожар произошел на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области. Тогда эвакуировали 188 горняков.