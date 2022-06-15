Прогулочный теплоход в Санкт-Петербурге влетел в опору Дворцового моста

Ночью 15 июня двухпалубный прогулочный теплоход в Санкт-Петербурге столкнулся с опорой Дворцового моста. В результате аварии никто не пострадал, сообщил паблик «Дорожный инспектор».

Двухпалубное судно плыло по Неве, когда у него отказал двигатель. Теплоход стало сносить в сторону, капитан не смог его выровнять. В результате в 01:20 произошло столкновение с опорой моста. На место прибыли специалисты Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. Будет проведена проверка.

Аварии с участием прогулочных теплоходов случаются в Санкт-Петербурге регулярно. В сентябре прошлого года в акватории Невы столкнулись суда «Гулливер» и «Дунаевский», в мае нынешнего — «Прометей» и «Андруши» в Крюковом канале.