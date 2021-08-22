Прогулочный теплоход спас тонущего человека в центре Москвы

Настоящую спасательную операцию провели сегодня члены экипажа прогулочного теплохода на Москве-реке, в районе Большого Краснохолмского моста. Они вытащили из воды тонущего мужчину.

Видео спасения опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». На кадрах видно, что пловец был в одежде и с рюкзаком, как он оказался в воде, непонятно.

Помощь ему оказал проходивший мимо теплоход «Москва 85». Тонущему кинули спасательный круг. Один из находившихся на борту людей подтянул его к судну, перетягивая канат, к которому был привязан круг. Было видно, что пострадавший уже обессилел. В итоге его смогли втащить на палубу.

Автор видео уточнил, что наблюдал за происходящим недалеко от станции «Таганская».