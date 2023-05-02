Происшествия 02 мая 2023, 12:52 Прогулочный катер загорелся в ХМАО

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Возгорание прогулочного катера произошло в поселке Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило каюту. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за пять минут, огонь успел повредить помещение для отдыха и внутреннюю обшивку каюты.

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Отмечается, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении газосварочных работ, пострадавших нет.