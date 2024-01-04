Происшествия 04 января 2024, 17:34 Прогулочное судно утонуло в Калининграде Следователи начали проверку затопления прогулочного теплохода в Калининграде Западное МСУТ СК России / Telegram

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Стоящий на пирсе реки Преголи прогулочный теплоход «Нева» ушел под воду в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что на момент затопления судно не эксплуатировалось. На борту никого не было.

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Следователи назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося и оценки суммы ущерба.

Калининградское издание «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что под воду прогулочный катер начал уходить утром в четверг, 4 января. По словам собеседника, на место прибыли спасатели, которые пытались откачать воду, но справиться не смогли.

По данным туристического портала Saliman, максимальная загрузка теплохода «Нева» составляла 20 пассажиров. Для гостей на борту оборудовали каюты, бар, танцпол и даже сауны. Теплоход предлагали для проведения романтических ужинов, корпоративов и выпускных вечеров. Стоимость четырехчасовой прогулки с банкетом составляла от 60 до 70 тысяч рублей.