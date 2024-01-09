Происшествия 09 января 2024, 00:53 Программиста из России застрелили в Аргентине Infobae: грабители застрелили программиста из РФ на пороге его дома в Аргентине Unsplash

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Грабители застрелили программиста из России Евгения Сипатова на пороге его дома в Буэнос-Айресе, сообщило издание Infobae. По информации СМИ, 40-летний мужчина попытался оказать преступникам сопротивление, за что поплатился жизнью.

Сипатов стал жертвой мотоциклетных налетчиков, попытавшихся забраться в его дом. Преступники попали на камеры видеонаблюдения: сразу после убийства главарь банды попытался продать свой мотоцикл, чтобы отвести с себя подозрения, но правоохранительные органы поймали его.

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Россиянин переехал в Аргентину и получил гражданство этой страны, в Буэнос-Айресе он жил вместе с беременной женой. Помимо программирования, он занимался продажей криптовалюты. Дом, на пороге которого его застрелили, мужчина закончил строить за несколько недель до убийства.

В Латинской Америке нападения грабителей остаются частым явлением, несмотря на старания правоохранителей. Ранее в Бразилии преступники взяли в заложники родителей девушки футболиста Неймара и ограбили их дом, забрав предметы на сумму в 10 миллионов рублей.