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    07 сентября 2020, 16:43

    Профессор Петербургской консерватории Станислав Легков скончался

    Анастасия Кременчугская

    Станислав Легков, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории, скончался 6 сентября. Ему было 83 года. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

    «С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 6 сентября ушел из жизни заслуженный деятель искусств Станислав Николаевич Легков», — заявили в пресс-службе консерватории.

    Причина смерти Легкова неизвестна. Дату прощания с профессором озвучат позже.

    Новости SMI.FM