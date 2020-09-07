Профессор Петербургской консерватории Станислав Легков скончался

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 6 сентября ушел из жизни заслуженный деятель искусств Станислав Николаевич Легков», — заявили в пресс-службе консерватории.

Причина смерти Легкова неизвестна. Дату прощания с профессором озвучат позже.