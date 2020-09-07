07 сентября 2020, 16:43
Профессор Петербургской консерватории Станислав Легков скончался
Станислав Легков, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории, скончался 6 сентября. Ему было 83 года. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 6 сентября ушел из жизни заслуженный деятель искусств Станислав Николаевич Легков», — заявили в пресс-службе консерватории.
Причина смерти Легкова неизвестна. Дату прощания с профессором озвучат позже.