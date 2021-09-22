Профессор факультета психологии МГУ Зоя Решетова умерла. Ей было 102 года

Старейший профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Зоя Решетова умерла во вторник, 21 сентября. Женщине было 102 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

За свою жизнь преподавательница была удостоена множества званий и наград, в том числе премии президента России, которую получила еще в 1998 году. До последних лет жизни она продолжала вести консультационную деятельность, передали Nation News.

«21 сентября 2021 года на 103-м году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер ордена Почета Решетова Зоя Алексеевна», — рассказали представители факультета.