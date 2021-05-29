Часть Боровского шоссе затопило в Москве

Подтопление проезжей части произошло на Боровском шоссе, в районе станции метро «Говорово». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале департамента транспорта «Дептранс. Оперативно».

На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено. Пробка растянулась на два километра. Небольшой затор образовался и в сторону области.

В департаменте призвали автомобилистов учитывать это и планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

Несколькими днями ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы на набережной забила мощная струя воды. Прорыв произошел 26 мая в районе пересечения Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы. Из-за случившегося в сторону моста скопилась пробка.

Двухметровый фонтан кипятка забил 21 мая и в Кировском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, авария произошла из-за технологического нарушения. В результате никто не пострадал, сообщало Nation News.