Происшествия 15 февраля 2024, 06:36 Проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара Дептранс Москвы: из-за пожара в «Известия Холл» на Тверской улице закрыли проезд РИА «Новости»

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В центре Москвы из-за пожара в здании концертного зала «Известия Холл» ограничили проезд по Тверской улице и Большому Путинковскому переулку. На месте работают оперативные службы, сообщил Дептранс.

Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке — по трем из четырех. В ведомстве уточнили, что ограничения ввели на время работы экстренных и оперативных служб.

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«Дорожная ситуация не осложнена», — сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Пожар на Тверской улице, 18 к1 произошел утром 15 февраля. Очевидцы заметили густой черный дым, который шел с крыши ресторана в здании «Известия Холл». Источник «360» сообщил, что к месту возгорания выехали пожарно-спасательные подразделения.