Продуктовый склад загорелся в Омске. Фото

Пожар вспыхнул на четырех тысячах квадратных метров на продуктовом складе в Омске. Сейчас пожарные занимаются тушением очага возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Сегодня, 5 февраля, в 04:43 (01:43 по московскому времени) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4000 квадратных метров на улице 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Локализовать возгорание на площади 1,2 тысячи «квадратов» пожарным удалось к 06:29 (03:29 по московскому времени).

Источник фото: ГУ МЧС России по Омской области

В пресс-службе уточнили, что склад находится в Кировском округе. Еще до прибытия специалистов из склада эвакуировались восемь человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают бороться с огнем 83 человека и 19 единиц техники. Все причины и обстоятельства пожара пока выясняются.