Эксклюзив 18 мая 2023, 18:47 Продуктовый магазин загорелся в Голицине Источник «360»: продуктовый магазин «Первым делом» загорелся в Голицине

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Продуктовый магазин «Первым делом» загорелся в городе Голицино городского округа Одинцово. ЧП произошло по адресу Коммунистический проспект, 21, сообщил источник «360».

Пожар начался около 16:00. Пламя буквально охватило все здание, в небо поднимались клубы дыма. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. По предварительным данным, никто не пострадал.

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По данным МЧС России по Московской области, для тушения пожара задействовали три единицы техники и 11 человек.