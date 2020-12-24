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    24 декабря 2020, 15:17

    Продуктовый магазин ограбили в Краснодарском крае

    Артур Блянихов

    Мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, ограбил продуктовый магазин в Армавире. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

    Судя по видео с камеры наблюдения, которое появилось в соцсетях, мужчина ограбил один из магазинов сети «Магнит».

    «Материал зарегистрирован, ОМВД Армавира проводит проверку по факту разбойного нападения на один из продуктовых магазинов города», — добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

    Личность грабителя устанавливается. Проводится проверка.