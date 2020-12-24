Продуктовый магазин ограбили в Краснодарском крае

Судя по видео с камеры наблюдения, которое появилось в соцсетях, мужчина ограбил один из магазинов сети «Магнит».

«Материал зарегистрирован, ОМВД Армавира проводит проверку по факту разбойного нападения на один из продуктовых магазинов города», — добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Личность грабителя устанавливается. Проводится проверка.