Происшествия 15 июня 2023, 19:23 Продовольственный магазин загорелся в Брянской области

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Пожар произошел в продовольственном магазине в Красном Роге Почепского района Брянской области. Об этом сообщило РИА «Стрела».

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-37 и МПК в составе двух отделений на пожарных автоцистернах. Ликвидировать пламя удалось примерно за 40 минут. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написало РИА ФАН.