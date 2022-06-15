Продюсеры Ивлев и Зиннатуллина попали в больницу после ДТП

Звездные продюсеры Илья Ивлев и Алина Зиннатуллина попали в серьезную аварию по пути из Москвы в Санкт-Петербург. На подъездах к Северной столице их BMW врезался в ограждение и вылетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария случилась в среду, 15 июня, в пятом часу утра. По имеющимся данным, сидевший за рулем Ивлев не справился с управлением, столкновение произошло на высокой скорости. В результате водителя зажало между рулем и сиденьем, пассажирка травмировала ногу.

На помощь пострадавшим пришли сотрудники находившегося рядом отряда ОМОН «Бастион». Они оказали продюсерам первую помощь и оставались на месте происшествия до приезда медиков.

Пострадавшие госпитализированы. По данным СМИ, Ивлева отправили в хирургическую реанимацию, Зиннатуллина находится в отделении неврологии.

Продюсеры направлялись в Санкт-Петербург на ПМЭФ. 18 июня Алина Зиннатуллина должна была участвовать там в дискуссии о RuTube.

Алина Зиннатуллина является генеральным директором агентства Insight People, которое сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и блогерами. Илья Ивлев — генеральный продюсер агентства, также он развивает собственный пиар-проект.

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