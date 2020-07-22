Продюсер канала Fox News обвинила ведущего новостей в изнасиловании

Продюсер канала Fox News Дженнифер Экхарт обвинила ведущего новостей Эда Генри в изнасиловании. По ее словам, это произошло несколько лет назад.

Накануне Генри уволили по причине обвинений в домогательствах. Спустя время Экхарт заявила, что шесть лет назад, когда она только начала работать на канале, ведущий пригласил ее домой. Девушка согласилась, чтобы не показаться грубой. Они выпили, после чего произошел половой контакт. По словам продюсера, она не испытывала влечения к этому мужчине и решилась на секс ради карьеры, пишет сайт «Дни.ру».

Как она добавила, спустя год после того случая Генри склонил ее к оральному сексу, три года назад телеведущий взял ее силой в отеле, где изначально планировалось проведение рабочей встречи. По ее заявлению, Эд надел на девушку наручники и надругался.

Помимо прочего, журналистка Fox News Кэти Аре призналась, что Генри отправлял ей сообщения непристойного характера. Телеведущий якобы намекал, что поможет девушке занять вакантное рабочее место, если она согласится выполнить его условия.

Сам Генри назвал рассказы девушек клеветой. Ведущий обратился за помощью к адвокату.