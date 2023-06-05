Происшествия 05 июня 2023, 16:44 Продажи напитка «Мистер сидр» призвали срочно прекратить в Удмуртии Минпромторг Удмуртии рекомендовал срочно прекратить продажи напитка «Мистер сидр» РИА «Новости»

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Министерство промышленности и торговли Удмуртии призвало срочно прекратить продажи напитка «Мистер сидр» на территории республики. Об этом написал в своем Telegram-канале глава регионального ведомства Виктор Лашкарев.

«В связи со случаями отравления на территории Ульяновской области алкогольной продукцией сегодня министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики рекомендовало срочно прекратить продажу напитка „Мистер сидр“ в точках оптово-розничной продажи и общепита в Удмуртии», — сообщил министр.

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Лашкарев попросил всех проявить ответственность в этом вопросе. Минздрав Удмуртии также напомнил, что отравление суррогатным алкоголем опасно, поскольку его трудно диагностировать. Напитки с метанолом в составе не отличаются по вкусу от качественного спиртного, предупредил министр.

Специалисты назвали главные признаки отравления поддельным алкоголем. К ним относятся слабость, головная боль, рвота, одышка, нарушение зрения, снижение давления, нарушение сознания, сообщил Лашкарев. Он призвал как можно скорее обращаться к врачу при подобных признаках.

По последним данным, в Ульяновской области 16 человек скончались из-за отравления сидром. В Удмуртии отравились два человека, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Димитровграде госпитализировали несовершеннолетнюю девушку, которая пила суррогатный напиток.