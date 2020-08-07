07 августа 2020, 14:04
Продавцы спасли подростка от педофила в Турции
Турецкие полицейские задержали 55-летнего мужчину, который пытался склонить 13-летнего мальчика к сексуальным действиям в Анталье. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Владелец магазина на улице Джумхуриет Махаллеси 675 узнал о неподобающих действиях по отношению к ребенку по камерам видеонаблюдения. Сотрудники торговой точки отреагировали на действия злоумышленника и самостоятельно скрутили мужчину. После этого работники позвонили в полицию.
По словам владельца соседнего магазина Ахмета Дага, подозреваемый вел себя жестоко и возмутительно по отношению к подростку. Он добавил, что общество не может спокойно жить, пока подобные личности живут на свободе.
Анталья — популярный город-курорт среди российских туристов.