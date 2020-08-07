Продавцы спасли подростка от педофила в Турции

Владелец магазина на улице Джумхуриет Махаллеси 675 узнал о неподобающих действиях по отношению к ребенку по камерам видеонаблюдения. Сотрудники торговой точки отреагировали на действия злоумышленника и самостоятельно скрутили мужчину. После этого работники позвонили в полицию.

По словам владельца соседнего магазина Ахмета Дага, подозреваемый вел себя жестоко и возмутительно по отношению к подростку. Он добавил, что общество не может спокойно жить, пока подобные личности живут на свободе.

Анталья — популярный город-курорт среди российских туристов.