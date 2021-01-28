Продавцу разбили голову телефоном за просьбу надеть маску

Уточняется, что две клиентки возмутились просьбой сотрудницы надеть средство защиты, из-за чего произошел конфликт. Местная жительница попросила книгу жалоб, чтобы оставить негативный отзыв. Другая женщина начала снимать происходящее на камеру своего смартфона.

Покупательница с телефоном зашла в подсобное помещение. Вход туда запрещен для посторонних людей. В итоге случилась потасовка. Одна из клиенток разбила продавцу голову, ударив об нее мобильное устройство.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.