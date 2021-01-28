facebook_pixel
    28 января 2021, 14:25

    Продавцу разбили голову телефоном за просьбу надеть маску

    Полина Петрова

    Посетительница обувного магазина в Волгограде телефоном разбила голову продавцу за просьбу надеть медицинскую маску, сообщило РИА ФАН.
    Продавцу разбили голову телефоном за просьбу надеть маску

    Уточняется, что две клиентки возмутились просьбой сотрудницы надеть средство защиты, из-за чего произошел конфликт. Местная жительница попросила книгу жалоб, чтобы оставить негативный отзыв. Другая женщина начала снимать происходящее на камеру своего смартфона.

    Покупательница с телефоном зашла в подсобное помещение. Вход туда запрещен для посторонних людей. В итоге случилась потасовка. Одна из клиенток разбила продавцу голову, ударив об нее мобильное устройство.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.