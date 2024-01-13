Происшествия 13 января 2024, 10:27 Продавцам вернут деньги за товары на загоревшемся складе Wildberries под Петербургом Wildberries пообещал продавцам компенсировать убытки из-за пожара в Шушарах Пресс-служба МЧС

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Продавцам на Wildberries возместят стоимость товаров, поврежденных из-за пожара на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Wildberries скроет с витрины товары, которые находились на складе в Шушарах. Маркетплейс также пообещал вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы.

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«Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — отметили в пресс-службе.

Возгорание на складе в Шушарах произошло утром 13 января. Огонь распространился на площади в 50 тысяч квадратных метров, пожарные задействовали 112 специалистов и 25 единиц техники. По данным МЧС, сотрудников склада оперативно эвакуировали, из-за пожара никто не пострадал. Причину возгорания еще не установили.

Ранее в Петербурге загорелся ангар в Невском районе. В здании на Складской улице хранились строительные материалы, от пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.