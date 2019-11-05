Продавца-кассира арестовали за грабеж

К московским правоохранителям обратилась пенсионерка с заявлением, что ее дом ограбил незнакомый собутыльник ее мужа. В ходе застолья новый приятель вспомнил, что семья якобы задолжала ему денег.

Уголовная драма произошла вечером 3 ноября. К мужчине, который живет вместе с женой на западе Москвы в квартире дома, расположенного по улице Наташи Ковшовой, пришел гость, новый приятель. Собутыльники устроили пир, а когда закончилось спиртное, гость обвинил семью в несуществующем долге.

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Незнакомец устроил в доме погром. Он избил хлебосольного хозяина и его жену-пенсионерку, требовал деньги, размахивал ножом. А когда понял, что взять с семьи нечего, схватил ключи от принадлежащей паре машины, Mitsubishi Lancer, и был таков. Пострадавшие заявили в полицию.

На следующий день подозреваемый был задержан. Его взяли неподалеку от общежития на Очаковском шоссе, где он снимал угол. Ему 26 лет и он трудится продавцом-кассиром. Что заставило молодого мужчину пойти на преступление, остается неизвестным. Подозреваемый полностью изобличен в совершении преступления. Сейчас он арестован. Следствие продолжается. Возбуждено уголовное дело.